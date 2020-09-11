كان يحمل “مخدرات” بـ 145 مليون دولار… الشرطة تعتقل سائق شاحنة صدم سياراتها بالصدفة!

2020/09/11 | 16:35 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أصدرت محكمة أسترالية، اليوم الجمعة، حكما بسجن شخص كان يقود شاحنة بها مخدر الميثامفيتامين واصطدم بسيارتين تابعتين للشرطة في سيدني بولاية نيو ساوث ويلز خلال يوليو (تموز) 2019.

ونقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية أن ضباطا وصفوا واقعة القبض على هذا الشخص بأنها «واحدة من أسهل عمليات ضبط المخدرات»، وأوضحوا أنهم عثروا على 273 كيلوغراما من الميثامفيتامين المعبأ في صناديق من الورق المقوى تبلغ قيمتها حوالي 200 مليون دولار أسترالي (145 مليون دولار(.

وألقي القبض على السائق الذي كان يقوم بتوزيع المخدرات، ويدعى سايمون تو بعدما سمع الضباط في قسم الشرطة دويا، وخرجوا لاستطلاع الأمر ووجدوا سيارتين بهما آثار اصطدام ولم يروا السيارة التي اصطدمت بهما.

بعد فحص كاميرات المراقبة والتحدث إلى الشهود، تمكن الضباط من تحديد السيارة وتعقبها وعند ضبط سائقها ارتاب الضباط به، ولدى تفتيش السيارة عثروا على المخدرات معبأة في صناديق من الورق المقوى.

وعاقبت محكمة مقاطعة نيو ساوث ويلز السائق بالسجن ستة أعوام وستة أشهر بتهمة حيازة كمية كبيرة من عقار محظور، وأوضحت أنه سيكون مؤهلا للإفراج المشروط في يوليو 2023.

وقال المحقق جلين بيكر: «لقد مر هذا السائق (26 عاما) بيوم سيئ للغاية حيث اصطدام بسيارات شرطة وهو يحمل كمية من المخدرات لم يسمع بها أحد من قبل، هذه مجموعة استثنائية من الظروف».

وتابع: «ستكون هذه واحدة من أسهل عمليات ضبط المخدرات التي قامت بها شرطة نيو ساوث ويلز على الإطلاق إنه أمر لا يصدق».

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