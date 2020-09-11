رئيس الجمهورية يبحث التحديات الراهنة مع الكاظمي في السليمانية

2020/09/11 | 16:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، في السليمانية، وذلك خلال زيارته الحالية الى إقليم كوردستان.

وقال بيان صدر من مطتب صالح تلقته /المعلومة/ انه “جرى خلال اللقاء بحث القضايا والملفات المهمة ومجمل التحديات الراهنة، فضلاً عن آخر التحضيرات والجهود لإجراء الانتخابات النيابية.

وأشار الكاظمي خلال اللقاء، الذي حضره عدد من القيادات السياسية الكردستانية، الى أن للعراق اليوم فرصة تأريخية في أن يتجاوز كلّ عثرات الماضي، وأن يشرع في بناء اقتصاده ونظامه الإداري بالشكل الأفضل، والأنسب لمصالح جميع العراقيين بكلّ أطيافهم.

كما بيّن الكاظمي، أن اللحظة الحالية تتطلب البناء والتكاتف، والتعلّم من الأخطاء التي شابت مسيرة بناء العراق الجديد بعد زوال الدكتاتورية.

من جانبه، أثنى رئيس الجمهورية على جهود الكاظمي وفريقه الحكومي الساعية الى الإصلاح، مبيّناً أن سياسة الحكومة تتسم بالحرص الكبير على مصالح العراقيين في كلّ محافظات العراق، وأنها تعمل على ترسيخ سيادة القانون، وتثبيت هيبة الدولة، وإعلاء كلمة القانون فوق الجميع.

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