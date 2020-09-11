2020/09/11 | 16:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق- متابعة

رفضت محكمة فيدرالية ألمانية استئنافاً قدمه ممرض سابق، على الحكم بإدانته في جرائم قتل، وسجنه مدى الحياة، لقتله 85 مريضاً عن طريق التسبب في توقف القلب عن عمد.

وأُدين نيلز هويغل من قِبل محكمة في مدينة أولدنبورغ شمال غرب البلاد في يونيو 2019.

وقالت محكمة العدل الفيدرالية، اليوم الجمعة، إنها ألغت استئنافه في قرار صدر في الأول من سبتمبر، ولم تجد أي أخطاء إجرائية أو أخطاء أخرى في الحكم.

وكان هويغل قد حقن المرضى بجرعات زائدة من أدوية القلب وأدوية أخرى لأنه استمتع بشعور القدرة على إنعاشهم.

ونجح في بعض الأحيان في إعادة قلوبهم للنبض، ولكن في 87 حالة على الأقل مات المرضى، ما جعل منه القاتل المتسلسل الأكثر إهلاكاً، تقريباً، في ألمانيا الحديثة.

جاء الحكم العام الماضي بالإضافة إلى إدانة عام 2015 في جريمتَي قتل وجريمتَي الشروع في قتل، والتي كان يقضي عقوبتها بالفعل بالسجن المؤبد.

أشارت المحكمة الابتدائية في حكمها إلى «الخطورة الخاصة» لجرائم هويغل، وهي نتيجة مفادها أنه سيظل محتجزاً بعد فترة السجن المؤبد والتي تصل إلى 15 عاماً في ألمانيا، كما منعته المحكمة من العمل في رعاية المرضى أو الإنقاذ مدى الحياة.

عمل هويغل في مستشفى في أولدنبورغ بين عامَي 1999 و2002 وفي مستشفى آخر في دلمنهورست القريبة من 2003 إلى 2005.

وجرت جرائم القتل المستأنف على حكمها الصادر العام الماضي بين عامَي 2002 و2005.

إجمالاً، حوكم هويغل في أولدنبورغ في 100 تهمة قتل، لكن المحكمة وجدته غير مذنب في 15 تهمة لعدم كفاية الأدلة.

لا يقبل النظام الألماني المساومة القضائية، ولكن خلال المحاكمة التي استمرت 7 أشهر، اعترف هويغل بارتكاب 43 جريمة قتل، وطعن في 5 منها وقال إنه لا يتذكر الـ52 الأخرى.

كما رفضت المحكمة الفيدرالية استئنافاً من المدعي المشترك ضد تبرئة هويغل في إحدى القضايا التي لم تتمكن فيها المحكمة من العثور على أدلة كافية.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لقتله 85 مريضاً بإيقاف قلوبهم… القضاء يرفض استئناف ممرض بحكم سجنه مدى الحياة واكثر) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لقتله 85 مريضاً بإيقاف قلوبهم… القضاء يرفض استئناف ممرض بحكم سجنه مدى الحياة واكثر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).