أربعة أخطاء شائعة في قراءة إحصائيات كورونا  

2020/09/11 | 16:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأينا كثيرون يرتعدون خوفا من ذكر أرقام الوفيات وكأن كورونا هو السبب الأوحد في الوفيات.فأصبح فشل الكبد وفشل الكلى ومضاعفات السكر والشيخوخة وغير ذلك من المشاكل الصحية لا ذكر لهم تقريبا كأسباب أخرى للوفيات في المجتمع

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