الكاظمي من السليمانية: العراق اليوم أمامه فرصة تأريخية تتطلب أمرين

2020/09/11 | 16:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الجمعة، أن للعراق اليوم فرصة تأريخية تتطلب البناء والتكاتف، لبناء اقتصاد ونظام إداري بشكل أفضل وأنسب لمصالح جميع العراقيين بكل أطيافهم.

جاء ذلك خلال لقائه عددا من القيادات الكوردية في السليمانية، وقال المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (11 أيلول 2020)، ان "رئيس مجلس الوزراء، التقى برئيس الجمهورية، برهم صالح، في السليمانية، وذلك خلال زيارته الحالية الى إقليم كردستان، وجرى خلال اللقاء بحث القضايا والملفات المهمة ومجمل التحديات الراهنة، فضلا عن آخر التحضيرات والجهود لإجراء الانتخابات النيابية".

وأشار الكاظمي خلال اللقاء، الذي حضره عدد من القيادات السياسية الكوردية، الى أن "للعراق اليوم فرصة تأريخية في أن يتجاوز كل عثرات الماضي، وأن يشرع في بناء اقتصاده ونظامه الإداري بالشكل الأفضل، والأنسب لمصالح جميع العراقيين بكل أطيافهم".

كما بين الكاظمي، أن "اللحظة الحالية تتطلب البناء والتكاتف، والتعلم من الأخطاء التي شابت مسيرة بناء العراق الجديد بعد زوال الدكتاتورية".

وأضاف البيان، ان "رئيس الجمهورية أثنى على جهود الكاظمي وفريقه الحكومي الساعية الى الإصلاح"، مبينا أن "سياسة الحكومة تتسم بالحرص الكبير على مصالح العراقيين في كل محافظات العراق، وأنها تعمل على ترسيخ سيادة القانون، وتثبيت هيبة الدولة، وإعلاء كلمة القانون فوق الجميع"، بحسب البيان.

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