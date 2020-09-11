العراق يفقد اعلاميا بارزا (صورة)

2020/09/11 | 16:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 26 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت نقابة الفنانين العراقيين، الجمعة، وفاة الفنان ومؤرخ المقام العراقي يحيى ادريس.

وقالت النقابة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (11 أيلول 2020)، انه "ببالغ الحزن والاسى، تنعى نقابة الفنانين العراقيين، رحيل الفنان و مؤرخ المقام العراقي يحيى ادريس، والذي وافته المنية مساء الأمس سائلين المولى الرحمة والغفران والخلود لروح المرحوم والصبر والسلوان لذويه واهله واصدقاءه وزملاءه وتلامذته، وانا لله وانا اليه راجعون.

الجدير بالذكر ان الفنان الراحل يحيى إدريس من مواليد الموصل 1945 م أنهى دراسته الابتدائية والمتوسطة والثانوية في أربيل، حصل على شهادة البكالوريوس من قسم اللغة العربية من الجامعة المستنصرية.



كما حصل على ماجستير من معهد البحوث والدراسات التابع إلى جامعة الدول العربية 1985م.

يعد يحيى إدريس واحدا من ابرز وأهم اعلام العراق في القرن العشرين في موسوعة العلامة الاديب حميد المطبعي.



قدم وأعد مجموعة من البرامج التلفزيونية والإذاعية في العراق".

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