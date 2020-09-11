2020/09/11 | 16:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

أعلن وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود، اليوم الجمعة، قرار بلاده بفتح سفارة في العراق.

وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الخارجية فؤاد حسين تلقّى اتصالا هاتفيا من جيبي كوفود وزير الخارجية الدنماركي وبحثا العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين".

وأضاف البيان، أن "كوفود أعلن قرار بلاده بفتح السفارة الدنماركية في العراق".

وأشار البيان إلى أن "وزير الخارجية رحب بهذا القرار عادّا إياه مهما في إطار تعميق العلاقات الثنائيّة، وتحقيق مصالح البلدين، مُشِيداً بما يُقدّمه الجانب الدنماركيّ من دعم مُستمِرّ للعراق في مُواجَهة عصابات داعش الإرهابيّة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية الدنماركي يعلن قرار بلاده بفتح سفارة في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية الدنماركي يعلن قرار بلاده بفتح سفارة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).