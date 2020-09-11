2020/09/11 | 17:32 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ('اليونيفيل' تفتح تحقيقا بشأن اختراق طائرة مسيرة إسرائيلية أجواء لبنان) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ('اليونيفيل' تفتح تحقيقا بشأن اختراق طائرة مسيرة إسرائيلية أجواء لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).