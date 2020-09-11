2020/09/11 | 18:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ استطاع تطبيق “أنغامي” مساعدة أهل العاصمة اللبنانية بيروت، وجمع تبرعات تقدر بمبلغ مليون دولار، من خلال إقامتهم حفل مؤخرًا ضم العديد من كبار المطربين في العالم.ووجهت الصفحة الرسمية لتطبيق “أنغامي” على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” رسالة شكر للمطربين الذين شاركوا فى الحفل ، وساهموا في جمع أكثر من مليون دولار من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنغامي تشكر الفنانين الذين ساهموا بجمع أكثر من مليون دولار لمساندة بيروت) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنغامي تشكر الفنانين الذين ساهموا بجمع أكثر من مليون دولار لمساندة بيروت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).