بالصور .. سيارة حكومية تتحول إلى مكب نفايات بكربلاء المقدسة

2020/09/11 | 18:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / رصد اهالي الحي الصناعي بكربلاء المقدسة وجود سيارة حكومية مهملة مضى على وجودها ثلاثة أشهر دون أن يأتيها أحد أو يحركها ما حولها الى مكب للنفايات.وطالب مواطنين بمحاسبة مسؤول الدائرة التي تركت السيارة مهملة كونها من المال العام.

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