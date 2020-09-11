اتفاق صربيا وكوسوفو لا يرقى إلى مستوى إنهاء الصراع بينهما

2020/09/11 | 18:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الون بن مائير لم يرق الإتفاق الأخير بين كوسوفو وصربيا ، بوساطة أمريكية ، لتطبيع العلاقات الإقتصادية بين البلدين إلى مستوى عملية المصالحة اللازمة التي من شأنها أن تؤدي إلى اعتراف صربيا الكامل باستقلال كوسوفو.بعض عناصر اتفاقية التطبيع الإقتصادي إيجابية ، بما في ذلك تفعيل طريق السلام السريع وخط السكك الحديدية بين بريشتينا […]

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