موقف إقليم كردستان الوبائي: 19 وفاة و 588 إصابة جديدة

2020/09/11 | 18:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، الجمعة، تسجيل 19 حالة وفاة، و588 اصابة جديدة خلال الـ ساعة 24 الماضية في عموم مناطق ومدن الاقليم.



وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (11 ايلول 2020)، إنها "اجرت 5538 فحصا جديدا توزعت على النحو الاتي: 1419 اربيل ، 692 السليمانية، 162 كرميان، 210 رابرين، 3013 دهوك، 42 حلبجة".

واضافت الوزارة انها "سجلت 588 اصابة جديدة كالاتي: 142 اربيل ، 88 السليمانية، 33 كرميان، 34 رابرين، 259 دهوك، 32 حلبجة".

ونوه البيان الى "تعافي 309 اصابات وكما يأتي: 221 اربيل ، 27 السليمانية، 36 كرميان، 25 حلبجة، لافتا الى وفاة 19 مصابا توزعت في كل من: 6 اربيل ، 9 السليمانية، 4 دهوك".

واجمل البيان المجموع الكلي للإصابات في إقليم كردستان بـ35409 بينما اكتسب 22326 الشفاء التام لا يزال 11775 قيد العلاج توفي 1308 مصابين.

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