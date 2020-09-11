الحشد يدك تجمعاً لداعش بالصواريخ وقنابر الهاون في سامراء

2020/09/11 | 18:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد تُدك تجمعاً للعدو الدا..،عشي بالصواريخ وقنابر الهاون في منطقة حويجة جلوب

أعلنت قيادة قاطع عمليات سامراء المقدسة عن دك للحشد تجمعاً تابع لتنظيم داع..،ش الاره..،ابي بالصواريخ وقنابر الهاون في منطقة حويجة جلوب شمال مدينة سامراء .

وبين مراسل قيادة القاطع أن معلومات استخبارية وردت إلى استخبارات اللواء ٣١٣ أكدت وجود تجمعاً لعناصر من تنظيم داع..،ش الاٍره..،ابي في تلك المنطقة .

مشيراً إلى ان القوة الصاروخية وبطرية ٣١٣ التابعة إلى كتيبة المدفعية قامت بدك تلك التجمعات بالصواريخ وقنابر الهاون مما أسفر ذلك عن وقوع إصابات مباشرة ودقيقة في صفوف العدو .

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