عضو بالأمن النيابية: الكاظمي ملزم بإخراج القوات الأمريكية في أقل من عام

2020/09/11 | 18:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، مهدي أمرلي، الجمعة، أن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ملزم بإخراج القوات في أقل من عام.

وقال امرلي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "خروج القوات الأمريكية سيعزز الأمن والاستقرار في البلاد، وسيمكننا من الحفاظ على أمن وسيادة البلاد من أي اعتداء خارجي".

وأضاف أن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، ملزم بإخراج تلك القوات من البلاد بشكل كلي وليس جزئيا وفي أقل من عام".

وأكد أن "المدة الزمنية التي حددتها واشنطن بثلاث سنوات مرفوضة ولا يمكن القبول بها".

وأعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، يوم امس الخميس، أن الولايات المتحدة ستخفض قواتها في العراق إلى ألفي جندي خلال فترة قصيرة جداً.وجاءت تصريحات ترامب خلال مؤتمر صحفي نشره البيت الأبيض عبر حسابه على موقع "تويتر" وتناقلتها وسائل الاعلام.

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