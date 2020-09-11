الكاظمي يزور نصب شهداء مدينة حلبجة ويضع إكليلاً من الزهور عليه

2020/09/11 | 18:07 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ زار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، نصب شهداء مدينة حلبجة، ووضع إكليلاً من الزهور ، وقرأ سورة الفاتحة ترحّماً واستذكاراً لضحايا الجريمة النكراء./انتهى9

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