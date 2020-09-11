ائتلاف الوطنية والديمقراطي الكردستاني يبحثان تنسيق المواقف ويؤكدان ضرورة اعتماد التصويت البايومتري في الانتخابات المقبلة

2020/09/11 | 18:07 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ بحث رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية كاظم الشمري مع وفد من الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة النائب خسرو گوران تنسيق المواقف داخل مجلس النواب خصوصاً فيما يتعلق بالموقف من قانون الانتخابات بشكله الحالي .وذكر بيان للائتلاف تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه انه جرى التأكيد على ضرورة تعديل قانون الإنتخابات ليكون ضماناً للتمثيل العادل والمنصف وبما يدعم استقلالية الانتخابات المقبلة بالاضافة الى النقاش بشكل مفصل حول مسألة الدوائر الانتخابية .كما جرى التاكيد على ضرورة اعتماد التصويت البايومتري كشرط اساس لتجاوز المخالفات التي شهدتها الانتخابات السابقة والوقوف بوجه اية محاولة لتزوير ارادة الناخب العراقي .واكد الشمري خلال اللقاء ان زعيم الائتلاف الدكتور اياد علاوي اجرى اتصالا هاتفيا مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ناقشا خلاله هذه الملفات وجملة قضايا تتعلق بتطورات الاوضاع على الساحة المحلية، حيث جرى الاتفاق على عقد لقاء قريب بهذا الصدد./انتهى9

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