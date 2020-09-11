العراق يسجل 4254 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/09/11 | 18:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 4254 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 67 حالة، فيما اشارت الى تماثل 3579 حالة جديدة للشفاء من الفي...

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