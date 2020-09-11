الكاظمي لصالح: للعراق فرصة في بناء اقتصاده

2020/09/11 | 18:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، مع الرئيس العراقي برهم صالح القضايا والملفات المهمة ومجمل التحديات الراهنة، فضلاً عن آخر التحضي...

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