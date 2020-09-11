بالصور.. مشهد استثنائي للصلاة في مسجد الكوفة بالعراق

2020/09/11 | 18:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد مسجد الكوفة إحياء صلاة الجمعة، بعد انقطاع دام أكثر من أربعة أشهر، جراء تفشي فيروس كورونا ورتفاع نسبة الإصابات في العراق....

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