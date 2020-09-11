“مذبحة مرتقبة”… مدينة تستعد رغم كورونا لتظاهرات “حاشدة” غابت خلال الصيف!

2020/09/11 | 18:08 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – متابعة

يعود ناشطو حركة “السترات الصفراء” إلى الشوارع غداً السبت لبدء سلسلة من التحركات والتظاهرات في باريس ومدن فرنسية أخرى، بعد استراحة خلال الصيف.

وبعد ما يقرب من سنتين من ولادة هذه الحركة الاحتجاجية، أُعلن عن تنظيم تجمعات في مرسيليا وتولوز وليون وليل ونانت ونيس وبوردو وستراسبورغ، إضافة إلى العاصمة.

المتظاهرون قاموا بدعوة كل من ضمن منطقة باريس إلى التجمع في الشانزليزيه وساحات لا بورس وواغرام وسان بيار عند سفح كنيسة القلب الأقدس في مونمارتر.

وحظر قائد شرطة باريس ديدييه لالمان، أي تجمع للأشخاص الذين يدّعون أنهم جزء من حركة السترات الصفراء في ضوء خطر إخلال بالنظام العام، في أجزاء عدة من العاصمة من الجمعة 18.00 حتى السبت (16.00 ت غ)، كما منع تظاهرتين كان من المقرر أن تمرا عبر الشانزليزيه.

وتقول مصادر الشرطة إنه من المتوقع تجمّع ما بين أربعة آلاف وخمسة آلاف متظاهر في باريس، بما في ذلك ألف شخص يحتمل أن يكونوا عنيفين.

وفي المجموع، أشار 2300 شخص إلى أنهم ينوون المشاركة في المسيرة في الشانزليزيه، وأبدى 7000 اهتمامهم بها وفقا لصفحة الحدث على فيسبوك، رغم مخاوف كبيرة من الموجة الثانية لفيروس كورونا في البلاد، ماسيؤدي الى مذبحة بعدد الاصابات الجديدة.

وتسعى حركة السترات الصفراء التي ولدت في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 إلى انطلاقة جديدة بعد السنة الأولى التي اتسمت بتظاهرات عنيفة شهدت إحراق مبان ومحلات تجارية.

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