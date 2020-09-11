2020/09/11 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#دلور_ميقري تجلّي مشهدُ دمشق لعينيّ بيروزا، كان أقل مدعاة للدهشة، ولا غرو، بالنظر لعمرها الغض غير المتجاوز السبع سنين.



بل لقد توهّمت أنّ سيارةَ زوج أمها عادت بهم إلى ماردين، وذلك حينَ برزَ عن بُعد الحي الكرديّ، المغطيةُ منازله الجزءَ الجنوبيّ من سفح جبل قاسيون.



مع مرور نظرها من ثم على جانبيّ درب الجادة الرئيسة للحي، لم تعُد ترى أثراً لصورة الشام الشريف، التي أشبهت بالفردوس السماويّ على لسان الكبار بالسن ممن ح ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زمن موناليزا الحزينة: الفصل الخامس/ 4 - دلور ميقري) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زمن موناليزا الحزينة: الفصل الخامس/ 4 - دلور ميقري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).