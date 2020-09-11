المملكة المغربية تحاور إسرائيل حضاريا - المهدي بوتمزين

2020/09/11 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المهدي_بوتمزين عجَّت الصحافة و الإعلام بنبأ إتفاق السلام بين دولة الإمارات العربية و إسرائيل , و وصفه الكثير بالتاريخي رغم أن العلاقة بين البلدين كانت وثيقة في الدهاليز منذ زمن .



وبعده مباشرة نشرت وسائل الإعلام و المراقبون أخبارا أو تكهنات تخص الدول المقبلة التي ستخطو منحى أبو ظبي و منها البحرين و سلطنة عمان و المملكة المغربية ؛ بما يمكن اعتباره سباق خيول إلا أن النتيجة النهائية ربح و خسارة في الاَن نفسه .





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