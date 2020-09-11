هو العاشر عالمياً… الصين تبشر العالم بلقاح كورونا بعيداً عن الحقن المؤلمة!

2020/09/11 | 18:13 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

تستعد الصين لبدء تجارب بشرية للقاح جديد مضاد لفيروس “كورونا”، وهو الأول من نوعه الذي يعطى من خلال بخاخ للأنف وليس حقنة مؤلمة.

ووفقًا لما ذكرته “بلومبرج”، وافقت الصين هذا الأسبوع على بدء المرحلة الأولى من اختبار ذلك اللقاح الذي طوره باحثون من جامعتي “شيامن” و”هونج كونج”، وصانعة اللقاحات “بكين وانتاي بيلوجيكس فارماسي إنتربرايز”.

ويعد ذلك اللقاح هو العاشر الذي يدخل في المرحلة الحاسمة من الاختبار البشري في الصين، ففي ظل تنافس الدول والشركات حول العالم لتوفير لقاح للفيروس.

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