2020/09/11 | 18:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أكد المرجع الديني آية الله العظمى جواد الخالصي عدم وجود حل حقيقي لأزمة العملية السياسية “الفاشلة”، عازياً ذلك لإفرازات العملية السياسية غير المنتهية حتى لو تبدلت الوجوه والاشخاص، و”خصوصاً إذا أرادوا ان يسوقونا إلى حرب أهلية لضرب من يمكن ان يكون معترضاً على وجودهم او على سياستهم في داخل العراق”.ودعا الخالصي في خطبة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخالصي يدعو الى إعادة نظر في أصل العملية السياسية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخالصي يدعو الى إعادة نظر في أصل العملية السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).