تسجيل 4254 إصابة بفيروس كورونا و67 وفاة و3579 حالة شفاء في العراق

2020/09/11 | 18:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة العراقية الموقف الوبائي لفيروس كورونا في عموم محافظات البلاد.

وأكدت الوازرة تسجيل أربعة الاف ومئتين وأربعة وخمسين إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع مجموع الإصابات الى أكثر من مئتي واثنتين وثمانين ألف إصابة منذ تسجيل اول إصابة.

كما أعلنت الوزارة تسجيل ثلاثة الاف وخمسمئة وتسعة وسبعين حالة شفاء ليصل مجمل الحالات الى أكثر من مئتين وسبعة عشرة الفا .

فيما اشارت الوزارة الى تسجيل سبعة وستين حالة وفاة ليبلغ مجموع الوفيات أكثر من سبعة الاف وثمانمئة حالة في عموم العراق.

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