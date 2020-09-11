عالية نصيف تكشف عن أغرب ملف فساد في وزارة الكهرباء

2020/09/11 | 18:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..كشفت النائبة عالية نصيف عن أغرب ملف فساد يخص المدعو (ف.ج) في وزارة الكهرباء والذي استحدث أكثر من ٢٠٠ مديرية وشركة فرعية في قطاعات الإنتاج والنقل والتأهيل ودوائر المقر، ليتمكن من بيع المناصب بالدفاتر، مبينة أن هذه المديريات والشركات التي لافائدة منها تكلف خزينة الدولة ١٤٦ مليار دينار كل خمس سنوات وبحسب ما موضح في […]

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