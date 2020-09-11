العمل تصدر تنويهاً عن فتح التقديم لاعانات الحماية الاجتماعية

2020/09/11 | 18:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنَّ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية غير مسؤولة عن أية اعلانات أو منشورات على مواقع التواصل او من جهات معينة هدفها ابتزاز الناس أو كسبهم لأهداف انتخابية تفيد او توهم الناس بوجود تقديم على اعانات الحماية الاجتماعية او راتب المعين المتفرغ من اية جهة تصدر..

وهذه وعود واعلانات كاذبة تستغل فقر الفقراء لأسباب معروفة، وعليه نهيب بالمواطنين عدم تصديق ما ينشر وان الوزارة لا توجد لديها التخصيصات المالية حالياً لإطلاق الشمول بالحماية الاجتماعية، أو راتب المعين المتفرغ.

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