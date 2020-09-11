الكاظمي يجتمع مع مسؤولي حلبجة

2020/09/11 | 18:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجتماعا مع المسؤولين في حلبجة، للاطلاع على أوضاعها.وزار قبل الاجتماع نصب شهداء مدينة حلبجة، ووضع إكليلاً من الزهور، وقراءة سورة الفاتحة ترحّماً واستذكاراً لضحايا الجريمة النكراء التي ارتكبها النظام البائد في ثمانيات القرن الماضي.وكان الكاظمي وصل عصر اليوم الى محافظة حلبجة قادماً من محافظة السليمانية في ثاني ايام زيارته لاقليم كردستان الذي وصله أمس وزار أربيل.عمار المسعودي

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