فيديو.. بعد الهجوم المتكرر بسبب ملابسها.. أروى توجه رسالة لمنتقديها

2020/09/11 | 18:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ تعرضت الفنانة اليمنية أروى، لانتقادات شديدة ، من قبل متابعيها ، بعد نشرها صورا عبر حسابها على انستغرام ، غير لائقة ، وتظهر مفاتن جسدها ، وهو الأمر الذى اعتبره البعض غير مناسب وخادش للحياء ، وخروج عن المألوف.وردا على ذلك ، وجهت أروى ، رسالة شديدة اللهجة لمنتقديها ، وقالت […]

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