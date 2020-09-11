2020/09/11 | 18:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..بحث رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية كاظم الشمري مع وفد من الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة النائب خسرو گوران تنسيق المواقف داخل مجلس النواب خصوصاً فيما يتعلق بالموقف من قانون الانتخابات بشكله الحالي.وأكد الطرفاتن ضرورة تعديل القانون ليكون ضماناً للتمثيل العادل والمنصف وبما يدعم استقلالية الانتخابات المقبلة بالاضافة الى النقاش بشكل مفصل حول مسألة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوطنية والديمقراطي الكردستاني يؤكدان ضرورة اعتماد التصويت البايومتري) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوطنية والديمقراطي الكردستاني يؤكدان ضرورة اعتماد التصويت البايومتري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).