“إسرا إير” الإسرائيلية تعتزم تسيير رحلات مباشرة بين تل أبيب وأبوظبي

2020/09/11 | 18:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية الخاصة “إسرا إير” أنّها ستسيّر رحلات مباشرة بين تلّ أبيب وأبو ظبي، في قرار يأتي في أعقاب توصّل الدولة العبرية والإمارات العربية المتّحدة إلى اتّفاق لتطبيع العلاقات بينهما سيتمّ التوقيع عليه الأسبوع المقبل في واشنطن.وقالت “إسرا إير” في بيان إنّها “ستسيّر رحلات مباشرة إلى أبو ظبي فور الحصول على الموافقات […]

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