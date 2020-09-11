إقليم كوردستان يعلن الموقف الوبائي لكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

2020/09/11 | 18:29 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، الجمعة، تسجيل 19 حالة وفاة جديدة، و588 إصابة اضافية، و309 حالة شفاء أخرى من عدوى فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية في عموم مناطق ومدن الاقليم.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي"، نسخة منه اليوم، (11 أيلول 2020)، إنها اجرت 5538 فحصا جديدا توزعت على النحو الاتي: 1419 اربيل ، 692 السليمانية، 162 كرميان، 210 رابرين، 3013 دهوك، 42 حلبجة.

واضافت الوزارة انها سجلت 588 اصابة جديدة كالاتي: 142 اربيل ، 88 السليمانية، 33 كرميان، 34 رابرين، 259 دهوك، 32 حلبجة.

ونوه البيان الى تعافي 309 اصابة وكما يأتي: 221 اربيل ، 27 السليمانية، 36 كرميان، 25 حلبجة، لافتا الى وفاة 19 مصابا توزعت في كل من: 6 اربيل ، 9 السليمانية، 4 دهوك.

واجمل البيان المجموع الكلي للإصابات في إقليم كوردستان بـ35409 بينما اكتسب 22326 الشفاء التام ما يزال 11775 قيد العلاج توفي 1308 مصابين.

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