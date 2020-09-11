“آهافا” تخرج للزوار للمرة الاولى بعد ولادتها (فيديو)

2020/09/11 | 18:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..بعد ثلاثة أشهر على ولادتها تخرج أنثى نمر الثلج الصغيرة “أهافا” في ظهورها الأول للزوار بحديقة حيوانات شيكاغو الأمريكية.وتعني كلمة آهافا باللغة العبرية “حب”.تعتبر نمور الثلوج من الأنواع المهددة بخطر الانقراض وموطنها الطبيعي السلاسل الجبلية الممتدة عبر آسيا الوسطى والجنوبية، وتفضل الحياة على قمم الجبال الشاهقة.تقلصت أعدادها بشكل كبير في القرون الأخيرة […]

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