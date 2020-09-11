لأول مرة منذ أكثر من شهر.. إصابات كورونا اليومية في روسيا فوق الـ5500

2020/09/11 | 18:32 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]لا تزال حصيلة الحالات الجديدة لفيروس كورونا المستجد في روسيا لليوم الثالث عند أعلى مستوى منذ أكثر من شهر بتسجيل السلطات الصحية خلال آخر 24 ساعة أكثر من 5.5 ألف إصابة جديدة بالوباء.

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