بعد منعه شابة من الدخول بسبب فستانها ..متحف أورسيه الفرنسي يعتذر

2020/09/11 | 18:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..تقدم متحف أورسيه في باريس باعتذار لشابة إثر رفض دخولها الموقع بسبب ارتدائها فستانا مقورا عند الصدر، بعدما ولّدت “رسالة مفتوحة” نشرتها بشأن الحادثة موجة انتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وعرضت الشابة في هذه الرسالة التي نشرتها عبر حسابها على تويتر، تفاصيل محاولة طردها من المتحف الباريسي العريق.وكتبت “لدى وصولي إلى مدخل المتحف، بالكاد […]

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