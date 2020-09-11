’إلى اللا مكان’.. شركة طيران عالمية ستنظم رحلات جوية دون وجهة محددة!

2020/09/11 | 18:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت الخطوط الجوية السنغافورية "سينغافوز إيرلاينزس"، الجمعة، إطلاق ما يسمى بـ "الرحلات إلى لا مكان" بحلول نهاية الشهر المقبل، حيث ستعود الخطوط الجوية بعد الرحلة إلى مطار المغادرة.



ووفقاً لصحيفة "ستريتس تايمز"، (11 ايلول 2020)، نقلاً عن مصادر، أنه سيتمكن ركاب الرحلات دون جهة محددة من قضاء حوالي ثلاث ساعات في الرحلة.



وسيتم تشغيل الرحلات من مطار شانغي والعودة.

ويشار إلى أن الغرض من هذه المبادرة هو مواجهة الصعوبات الاقتصادية للشركة الناجمة عن وباء فيروس "كورونا" المستجد.

وأفيد سابقاً، بأن شركة الخطوط الجوية السنغافورية "سينغافوز أيرلاينزس"، ستسرح نحو 2.4 ألف موظف بسبب وباء فيروس "كورونا" المستجد.

وكانت مثل هذه الرحلات "إلى لا مكان" شائعة في تايوان بسبب إغلاق الحدود وتوقف الرحلات الجوية وسط وباء فيروس "كورونا" المستجد.

"سبوتنك"

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