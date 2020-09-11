اعتقال امرأة تتاجر بالمخدرات في الحلة

2020/09/11 | 18:38 - المصدر: وكالة نينا

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الحلة/نينا/اعتقلت اليوم الجمعة قوة مشتركة من جهاز الأمن الوطني وشرطة بابل بكمين نصب لامرأة في المنطقة القديمة من الحلة وبحوزتها كميات من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.وقال مصدر في القوة" أن قوة مشتركة من جهاز الأمن الوطني وشرطة بابل اعتقلت اليوم الجمعة امرأة في الاربعينات من عمرها تتاجر بالمخدرات وبحوزتها أكثر من عشرين ألف حبة مخدرة.واضاف أن القوة إحالتها للتحقيق وتم ضبط المواد المخدرة"./انتهى

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