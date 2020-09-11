الاتحاد الاوربي يتعهد بدعم المجتمع المدني في العراق

2020/09/11 | 18:38 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ أعربت بعثة الاتحاد الاوربي في العراق، اليوم الجمعة، عن عزمها دعم المجتمع المدني في العراق.وقالت البعثة في تغريدة مقتضبة بموقع تويتر إن "تعزيز المواطنة الديمقراطية والحوكمة الرشيدة وسيادة القانون هي من أولويات الاتحاد الأوربي، وسوف نعمل على تقوية دعمنا للمجتمع المدني في العراق".يذكر أن بعثة الاتحاد الاوروبي في العراق، أدانت عمليات الاغتيال والترهيب التي يتعرض لها ناشطون ومتظاهرون، فيما دعت الحكومة العراقية إلى توفير الحماية لهم./انتهى9

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