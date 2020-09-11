الكاظمي: حلبجة جرح في وجدان العراقيين

2020/09/11 | 18:39 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، محافظة حلبجة تعرضت لابشع جريمة عرفتها الانسانية في زمن النظام البعثي البائد.

وقال الكاظمي خلال تصريح صحفي ، خلال زيارته الى محافظة حلبجة: نحن اليوم في محافظة حلبجة للاطلاع على احتياجات مواطنيها ومساعدتهم قدر الامكان.

واضاف: ان محافظة حلبحة تعرضت لابشع جريمة في تاريخ الانسانية على يد ازلام النظام البائد ونحن هنا لمساعدة ابناء هذه المدينة المجروحة.

وتابع: سنعمل على تلبية مطالب ابناء حلبجة واعادة الامل لهم، حلبجة هي جرح في وجدان جميع العراقيين.انتهى 25

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