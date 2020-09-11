نائب: وضع كردستان المالي سيحتم على حكومة الإقليم الايفاء بتعهداتها لبغداد

2020/09/11 | 18:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

قال النائب عن تحالف سائرون، مضر خزعل، اليوم الجمعة، إن وضع إقليم كردستان المالي سيحتم على حكومة الإقليم الايفاء بتعهداتها لبغداد.

وذكر خزعل في حديث لـ( بغداد اليوم)، أن "إقليم كردستان هو من أبدى الرغبة في التفاهم مع الحكومة المركزية حول الملفات العالقة ومنه بينها عائدات النفط الخام والرقابة المالية والمنافذ الحدودية والمطارات بكل أنواعها، لافتا إلى ضرورة أن يظهر الاقليم حسن نية وشفافية عالية في أن يكون للكوادر في ملف الضريبة والكمارك والمنافذ وبقية الاختصاصات الأخرى تواصل مع الحكومة المركزية لأننا ذاهبين إلى اتمتة كل المعابر العراقية والسيطرة على كل المنافذ والمعابر أمر بالغ الاهمية".

واضاف، أن "الملفات بين بغداد وأربيل كثيرة لكن الضمانة لتنفيذ ما تعد به حكومة إقليم كردستان هي وضعها المالي وحاجتها للحكومة المركزية في ملف الرواتب لم تصرف وتشكل عب كبير على الإقليم، لافتا إلى ضرورة أن تكون النية صادقة في كل الاشكالات والملفات العالقة، مبينا أن الاستحقاقات المالية للحكومة المركزية ستأخذ من الإقليم قبل اقرار موازنة 2021 على أن تشترط بها عملية تبادل ما بين العائدات التي تأتي للإقليم وما يصرف للرواتب للكوادر العاملة في كردستان".

ووصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى إقليم كردستان، أمس الخميس، في زيارة موسعة، التقى من خلالها بحكومة إقليم كردستان وعدد من المسؤولين، وزار عددا من المنافذ الحدودية، وتضمنت الزيارة مباحثات حول الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، أهمها تنفيذ القرارات الاتحادية على منافذ إقليم كردستان.

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