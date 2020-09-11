عن الجيش والعوائل العسكرية في العراق الملكي: (1-3) - عقيل الناصري

2020/09/11 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عقيل_الناصري في البدء وحسب مؤتمر القاهرة، المنعقد في 12 آذار 1921، أُقر تأسيس الجيش العراقي على أن يتكون من "...



جيش محلي من 15 ألف مقاتل وتخصيص (15%) من إيرادات العراق العامة له، على أن يزاد هذا المبلغ حتى يصل إلى 25% سنوياً، وأن تزاد قوة الليفي المحلي، التي ستقوم الحكومة البريطانية بإدرتها ونفقاتها من أربعة ألاف محارب إلى 7500 وأن يعزز ذلك كله بستة أسراب من أسراب الطائرات البريطانية، ترابط في حلات استرايجية ......





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