الوطنية والديمقراطي الكردستاني يشددان على ضرورة اعتماد التصويت البايومتري

2020/09/11 | 18:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد ائتلاف الوطنية ووفد الحزب الديمقراطي الكردستاني على ضرورة اعتماد التصويت البايومتري كشرط أساسي لتجنب حدوث تزوير في الانتخابات المقبلة.

وبحث الجانبان في بغداد تنسيق المواقف داخل مجلس النواب خصوصاً فيما يتعلق بالموقف من قانون الانتخابات بشكله الحالي والتأكيد على ضرورة تعديله ليكون ضماناً للتمثيل العادل والمنصف وبما يدعم استقلالية الانتخابات المقبلة بالإضافة الى النقاش بشكل مفصل حول مسألة الدوائر الانتخابية.

وكشف الجانبان عن لقاء مرتقب بين زعيمي ائتلاف الوطنية اياد علاوي والحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني لبحث القضايا المتعلقة بتطورات الاوضاع على الساحة المحلية.

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