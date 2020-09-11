ميسي يبيع سجائر في العراق!!

2020/09/11 | 18:51 - المصدر: فرانس 24

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تستعرض هذه الحلقة من برنامج "باب الويب" العناوين التالية: من قلب المأساة..



مشاهد إنسانية مؤثرة في السودان، لبنانيون يبحثون عن أسماكهم..



ما القصة؟ ، هدية من ممرض إلى زميلته تثير غضب السعوديين، ما هي؟، اكتشاف أثري جديد في مصر، وميسي يبيع السجائر في العراق.

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