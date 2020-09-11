لبلبة في صور جديدة على الساحل الشمالي

2020/09/11 | 18:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..خضعت الفنانة لبلبة لجلسة تصوير جديدة بالساحل الشمالي تودع بها الصيف، وظهرت الفنانة بإطلالة رائعة حيث ارتدت سالوبيت أزرق يتماشي مع أجواء الصيف والساحل من تصوير محمود رؤوف.لبلبة دائما تهتم بمظهرها وأناقتها، فظهرت إطلالتها رائعة وتظهر فيها روح الشباب، فهي دائما تواكب كل تطورات الموضة التي تتناسب مع جمالها وأناقتها، وحرصت على ارتداء […]

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