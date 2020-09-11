"الإعلان سيتم اليوم".. وسائل إعلام إسرائيلية تكشف اتفاق تطبيع بين إسرائيل والبحرين

2020/09/11 | 18:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وسائل إعلام إسرائلية إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سيعلن، الجمعة، عن اتفاق تطبيع تاريخي بين إسرائيل والبحرين.

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