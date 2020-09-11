كلوب يتوقع لمحمد صلاح تحطيم أرقام قياسية

2020/09/11 | 19:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أعرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن اندهاشه من الأرقام التي من المنتظر أن يحطمها صلاح مع الفريق في الموسم الجديد، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يكون في حالته المزاجية المعهودة.وقال كلوب، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمباراة ليدز يونايتد في افتتاح مبارياته بالدوري الإنكليزي غدا السبت: ‘أنا مندهش من أن هناك رقما قياسيا […]

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