البنك المركزي يكرم اول موظفة لديه بعملة ذهبية (صور)

2020/09/11 | 19:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كرم محافظ البنك المركزي العراقي على محسن اسماعيل أول إمرأة تم تعيينها في البنك المركزي العراقي عام 1951، وهي السيدة مبجل أديب عارف بابان.

وذكرت منظمة شبكة النساء العراقيات، اليوم (11 ايلول 2020)، ان "السيدة مبجل بابان تولد 1933، كانت عضوة في رابطة المراة العراقية، وشاركت في لجنة صياغة قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، بالاضافة الى العديد من الانشطة الاجتماعية والثقافية النسوية وشاركت في النضال الوطني للشعب العراقي ضد المعاهدات الجائرة التي أبرمتها الحكومات الملكية.

وقد تم فصلها من الوظيفة وملاحقتها بعد انقلاب 8 شباط 1963، وأعيدت الى الوظيفة عام 1968.

شغلت السيدة بابان عدة وظائف في البنك المركزي العراقي منها منصب معاون مدير عام دائرة الاصدار، وقد تركت الوظيفة عام 1976 نتيجة الضغوط السياسية التي واجهها الموظفون المستقلون أو ذوي الميول المعارضة لحكم البعث.

وكان التكريم عبارة عن ورقة ذهبية تمثل الورقة النقدية من فئة 50000 دينار وهي إحدى منتجات دائرة الإصدار والخزائن مع تكريم معنوي آخر.

ا.ح

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