برشلونة يعلن إصابة فاتي

2020/09/11 | 19:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أعلن برشلونة تعرض لاعبه الدولي الإسباني الشاب أنسو فاتي، جناح الفريق، للإصابة في التدريبات التي أقيمت صباح اليوم الجمعة.وقال برشلونة: ‘أنسو فاتي تعرض لكدمة في الفخد الأيمن خلال الجلسة التدريبية اليوم الجمعة’.وأضاف في بيان طبي عبر ‘تويتر’: ‘سيكون اللاعب خارج الحسابات، ومدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة’.وكان صاحب الـ17 عاما […]

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