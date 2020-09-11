الجيش الأردني: انفجار مستودع الذخيرة بمدينة الزرقاء ناجم عن ارتفاع درجات الحرارة

2020/09/11 | 19:09 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/اكد الجيش الأردني أن الإنفجار الذي وقع فجر اليوم في مستودع للذخيرة في منطقة غير مأهولة شرقي مدينة الزرقاء /25 كلم شرق العاصمة عمان/ كان بفعل ارتفاع درجات الحرارة.وقال مصدر عسكري أردني مسؤول إن "انفجارا وقع فجر اليوم الجمعة في أحدى مستودعات ذخائر الهاون القديمة قيد التفكيك في منطقة الطافح القريبة من مدينة الزرقاء والواقعة في منطقة معزولة غير مأهولة بالسكان"، مؤكدا أنه "لم ينجم عن الانفجار أي اصابات في الارواح واقتصرت على أضرار مادية".



وأوضح أن التحقيقات الأولية "تشير الى أن الانفجار ناتج عن الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة الامر الذي أدى لحدوث تفاعل في المادة الكيميائية الموجودة داخل إحدى حشوات قذائف الهاون التي أدت لوقوع الانفجار".



وتشهد البلاد منذ أسبوعين موجة حارة ادت لارتفاع درجات الحرارة في بعض مناطق المملكة إلى أكثر من 48 درجة مئوية./انتهى

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