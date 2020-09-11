الكاظمي يتفقد منفذ باشماخ الحدودي في السليمانية/ موسع

2020/09/11 | 19:09 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ تفقد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، منفذ باشماخ الحدودي في محافظة السليمانية، واطلع على سير العمل فيه.وأجرى الكاظمي جولة في المفاصل الإدارية للمنفذ، واستمع الى شرح قدّمه المشرفون عليه، وطبيعة آليات العمل المتبعة في الإجراءات الضريبية والكمركية، والمقترحات الخاصة بتطويره، بما يسهم في زيادة إيراداته وتحقيق انسيابية أكبر للنشاط التجاري./انتهى9

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